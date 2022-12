Embaixador russo vê risco alto de conflito entre EUA e Rússia

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos (EUA), Anatoly Antonov, disse nesta sexta-feira (23) que o risco de um confronto entre seu país e a Rússia é "alto", informou a agência de notícias estatal russa Tass

Antonov afirmou que é difícil dizer quando as conversações sobre o diálogo estratégico entre os dois lados poderiam ser retomadas, mas que as negociações sobre troca de prisioneiros têm sido efetivas e continuarão.

Ontem, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o país quer o fim da guerra na Ucrânia e que isso envolveria inevitavelmente uma solução diplomática.

"Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com esta guerra", disse Putin. "Vamos nos esforçar para acabar com isso, e quanto mais cedo melhor, é claro."

*É proibida a reprodução deste conteúdo.