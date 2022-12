Putin diz que Rússia quer fim da guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (22) que a Rússia quer o fim da guerra na Ucrânia e que isso envolveria inevitavelmente uma solução diplomática.

Putin fez os comentários um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na Casa Branca e prometeu a ele apoio contínuo e inabalável dos EUA.

"Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com esta guerra", disse Putin. "Vamos nos esforçar para acabar com isso, e quanto mais cedo melhor, é claro."

O porta-voz da Casa Branca John Kirby disse que Putin "demonstrou absolutamente nenhuma indicação de que está disposto a negociar" o fim da guerra, que começou quando Moscou enviou tropas à Ucrânia em 24 de fevereiro.

"Pelo contrário", disse Kirby a repórteres durante um briefing online. "Tudo o que ele (Putin) está fazendo no solo e no ar indica um homem que deseja continuar a aplicar violência ao povo ucraniano" e "escalar a guerra".

Kirby reafirmou que Biden estava aberto a negociações com Putin, mas somente depois que o líder russo "mostrasse seriedade nas negociações" e após consultas com a Ucrânia e aliados dos EUA.

A Rússia disse persistentemente que está aberta a negociações, mas a Ucrânia e seus aliados suspeitam de uma manobra para ganhar tempo após uma série de derrotas e retiradas russas que mudaram o ímpeto da guerra de 10 meses em favor de Kiev.

"Eu já disse muitas vezes: a intensificação das hostilidades leva a perdas injustificadas", disse Putin a repórteres.

