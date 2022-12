EUA enfrentam forte tempestade de inverno; governo alerta população

Os Estados Unidos (EUA) estão enfrentando tempestade de inverno "única em uma geração", disse hoje (23) o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que afeta sobretudo o oeste do país com onda de frio extremo.

O presidente norte-americano, Joe Biden, já havia alertado os norte-americanos para levarem a tempestade "extremamente a sério" e seguirem as recomendações das autoridades.

"Este é realmente um alerta meteorológico muito severo. E vai do Oklahoma ao Wyoming, e do Wyoming ao Maine. E há consequência reais. Por isso, peço a todos que siham os avisos locais", disse, em declaração à imprensa, na Sala Oval na Casa Branca, em Washington.

Biden destacou que não se trata de um dia normal de neve, mas de algo "sério", acrescentando que seu governo tem tentado manter contato com os 26 governadores dos estados afetados.

Segundo a imprensa local, no norte de Idaho foram atingidas temperaturas de até -50°C, enquanto algumas principais cidades do país enfrentarão condições extremas nnesta sexta-feira com -36,6°C em Chicago (Illinois), -35°C em Minneapolis (Minnesota) e -29°C em Denver (Colorado).

Na última atualização, o NWS previu "grande tempestade anormal" durante o fim de semana, com neve, ventos fortes e baixas temperaturas "perigosas".

O fenômeno climático vai desde o norte da Great Basin, uma bacia hidrográfica que abrange o Nevada, parte do Utah e da Califórnia, Idaho, Oregon e Wyoming, até o norte do meio-oeste, os grandes lagos e a Cordilheira dos Apalaches central e norte.

O NWS disse ainda que haverá "perigosa massa de ar frio sem precedentes" de uma frente do Ártico, atingindo os vales de Ohio e Tennessee na noite de hoje.

De acordo com o site Flightaware, houve um total de 1.724 cancelamentos de voos nos Estados Unidos.

Os aeroportos mais afetados são os de O`Hare e Chicago Midway (Chicago) e de Denver.

As companhias aéreas alertaram que a neve, ventos gelados e temperaturas baixas podem afetar a viagens de Seattle (Washington) para Boston (Massachusetts) ou na Carolina do Sul.

