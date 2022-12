Grupo cortou mural de Banksy em parede marcada pela guerra na Ucrânia

Um grupo de pessoas tentou retirar um mural do grafiteiro Banksy nesta sexta-feira, cortando uma parte da parede onde foi pintado, disse o governador da região de Kiev.

O grupo conseguiu cortar um pedaço de tábua e gesso com a imagem de uma mulher com uma máscara de gás e um vestido segurando um extintor de incêndio na lateral de um prédio queimado.

Eles, contudo, foram encontrados no local, na cidade de Hostomel, perto de Kiev, e o mural foi recuperado, disse Oleksiy Kuleba em um comunicado.

A imagem ainda estava intacta e a polícia a estava protegendo, ele acrescentou.

"Essas imagens são, afinal, símbolos da nossa luta contra o inimigo. Faremos de tudo para preservar essas obras de arte de rua como um símbolo da nossa vitória", disse Kuleba.

Banksy, cujas obras podem ser vendidas por milhões de dólares no mercado de arte, confirmou que pintou o mural e outros seis no mês passado em lugares que foram fortemente atingidos por combates pesados depois que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro.

Um dos outros murais mostra uma ginasta realizando um exercício em uma pequena pilha de escombros de concreto. Outro mostra um idoso tomando banho.

A polícia publicou imagens da parede amarela em Hostomel, com um grande pedaço cortado até a alvenaria. Várias pessoas foram presas no local, disseram eles.

A guerra da Rússia na Ucrânia está em seu décimo mês. As forças de Moscou foram expulsas de Kiev na primeira fase da guerra, mas os combates continuam no leste e no sul.

