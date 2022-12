Líder supremo do Irã pede revisão do sistema cultural do país

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, pediu nessa terça-feira (6) uma "reconstrução revolucionária do sistema cultural do país", informou a mídia estatal. Protestos em todo o país mantêm a pressão sobre as autoridades.

"É necessário revolucionar a estrutura cultural do país. O Conselho Supremo deve observar as fraquezas da cultura em diferentes campos", disse Khamenei durante reunião com o Conselho Cultural estatal.

O Irã tem sido abalado por distúrbios desde a morte da jovem curda Mahsa Amini, em 16 de setembro, sob custódia policial, após sua prisão por "traje islâmico inadequado".

As manifestações representam um dos maiores desafios à República Islâmica desde a revolução de 1979.

