Tremor de magnitude 6.1 atinge Java Ocidental, na Indonésia

Um tremor de magnitude 6.1 atingiu a região de Java Ocidental na Indonésia neste sábado (3), disse a agência de geofísica do país, BMKG, e obrigou as pessoas a saírem correndo de prédios.

O tremor não tem potencial de tsunami, afirmou a agência, e foi sentido na capital Jakarta, a cerca de 200 quilômetros de distância do epicentro.

Uma pessoa ficou ferida e quatro casas ficaram danificadas na cidade de Garut, disse Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres da Indonésia (BNPB).

Alguns moradores de outras cidades em Java Ocidental disseram nas redes sociais que sentiram o tremor com força. Uma testemunha da Reuters em Bandung, capital da província de Java Ocidental, disse que hóspedes de um hotel saíram correndo do prédio no momento do tremor.

Mês passado, um tremor raso de magnitude 5.6 atingiu Cianjur, em Java Ocidental, matando mais de 300 pessoas. O chefe da BNPB, Suharyanto, disse ao canal de notícias local MetroTV que as autoridades ainda estavam checando outros locais perto do epicentro neste sábado.

“Esperamos que o impacto não seja tão ruim quanto em Cianjur porque, desta vez, o epicentro foi bastante profundo”, disse, à MetroTV.

