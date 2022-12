Trump é acusado de crimes ligados ao ataque ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump é acusado de quatro crimes relacionados com o ataque ao Capitólio, por suspeita de ter incitado a invasão no dia 6 de janeiro de 2021.

A comissão parlamentar fez apenas uma avaliação política, que não é vinculativa.

As conclusões do Congresso foram enviadas para o Departamento de Justiça, ao qual cabe investigar os crimes. Mas a acusação parece não afetar o ex-presidente norte-americano.

Donald Trump disse que ser acusado de quatro crimes pela comissão que investiga o ataque ao Capitólio o fortalece e acusou o painel de querer impedi-lo de se recandidatar à Presidência.

“Essa gente não percebe que, quando vêm atrás de mim, as pessoas que amam a liberdade defendem-me”, escreveu na madrugada de hoje o ex-presidente em comunicado, divulgado em sua rede social Truth Social. “Isso me fortalece. O que não me mata torna-me mais forte”.

Trump afirma, na rede social, que tentou enviar 20 mil militares para evitar a violência em 6 de janeiro e que foi à televisão dizer a todos para irem embora.

Citou uma “agência de investigação dos democratas” que quer impedi-lo de voltar a se candidatar. “Porque sabem que vou ganhar”, argumentou. Para ele, as acusações são “uma tentativa partidária” de colocar ele e o partido republicano de lado.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.