EUA condenam qualquer esforço para minar democracia no Brasil

Os Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil, disse o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, neste domingo (8), depois que apoiadores radicais do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremto Tribunal Federal (STF).

"O presidente Biden (dos Estados Unidos) está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia do Brasil não será abalada pela violência", disse Sullivan no Twitter.

