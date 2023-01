França: polícia detém suspeito de ataque com faca na Gare du Nord

O suspeito do ataque com faca, que ocorreu nesta quarta-feira (11) em Paris e deixou pelo menos cinco pessoas feridas, foi preso pela polícia. O suspeito dos esfaqueamentos, por motivo ainda indeterminado, foi detido pelas forças de segurança.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no ataque, no terminal ferroviário Gare du Nord, antes de a polícia ter disparado e detido o agressor, que também sofreu ferimentos.

Os ataques, cuja causa ainda está sendo investigada, ocorreram por volta das 6h45 (horário local). Foi montado um perímetro de segurança no terminal. O agressor recebeu tratamento no local por parte dos serviços de emergência.

Foi aberta investigação por "tentativa de assassinato", segundo a imprensa francesa.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, divulgou mensagem no Twitter. Ele agradeceu às forças de segurança pela reação corajosa e eficácia.

Darmanin esteve no local pouco depois das 9h (hora local), assim como o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, e a presidente da Câmara da capital, Anne Hidalgo.

A companhia ferroviária estatal explicou que os feridos foram retirados da estação logo após a chegada dos serviços de emergência. A área foi isolada, mas o serviço ferroviário continuou a funcionar com normalidade.

A Gare do Nord é a estação terminal de numerosas ligações ferroviárias suburbanas, nacionais e internacionais, especialmente do Thalys Paris-Bruxelas e do Eurostar Paris-Londres.

