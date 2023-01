Impressão 3D atinge novo patamar com casa de dois andares, nos EUA

Uma impressora 3D está levando a construção de moradias a um novo nível – literalmente. A enorme impressora com mais de 12 toneladas está criando o que se acredita ser a primeira casa de dois andares impressa em 3D nos Estados Unidos.

A máquina continua zumbindo enquanto solta camadas de concreto para construir a casa de cerca de 1,2 mil metros quadrados (m²) em Houston.

A construção levará um total de 330 horas de impressão, disse a arquiteta Leslie Lok, co-fundadora do estúdio de design Hannah e designer da casa.

"Na verdade, você pode encontrar muitos edifícios impressos em 3D em muitos estados", disse Leslie. "Uma das coisas sobre a impressão de um segundo andar é que você precisa, sabe, da máquina. E, claro, há outros desafios: desafios estruturais, desafios logísticos quando imprimimos um edifício de dois andares."

A casa de três quartos com estrutura de madeira está na metade do processo e está sendo vendida para uma família, que prefere permanecer anônima, disse a arquiteta.

O projeto é uma colaboração de dois anos do estúdio Hannah, Peri 3D Construction e Cive, uma empresa de engenharia de construção.

Hikmat Zerbe, chefe de engenharia estrutural da Cive, espera que a técnica inovadora um dia ajude a construir residências multifamiliares de forma mais rápida e barata.

Além disso, o concreto pode resistir a furacões, tempestades fortes e outras condições climáticas severas no Texas, que devido às mudanças climáticas estão se tornando mais frequentes e severas.

E como a impressora faz todo o trabalho pesado, são necessários menos trabalhadores no canteiro de obras.

"Construção tradicional, você conhece as regras, conhece o jogo, conhece as propriedades do material, o comportamento do material. Aqui, tudo é novo", disse Zerbe. "O material é novo, embora o concreto seja um material antigo em geral, mas a impressão 3D de concreto é algo novo."

