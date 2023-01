Líder norte-coreano encomenda novos mísseis e maior arsenal nuclear

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, pediu o desenvolvimento de novos mísseis balísticos intercontinentais e um arsenal nuclear maior para conter as ameaças lideradas pelos Estados Unidos (EUA), informou a mídia estatal neste domingo (1º), no momento em que cresce a tensão entre os dois rivais.

Em reunião do Partido dos Trabalhadores, Kim destacou a necessidade de garantir "poder militar esmagador" para defender a soberania e segurança.

A reunião ocorreu em meio a tensões na fronteira, após os ataques da semana passada com drones norte-coreanos na Coreia do Sul e a uma série de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte, incluindo intercontinentais (ICBMs).

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, durante conversas telefônicas com chefes militares, pediu "prontidão mental sólida e treinamento prático" para garantir que quaisquer provocações norte-coreanas sejam recebidas com retaliação, de acordo com comunicado de seu gabinete.

Kim Jong-Un acusou Washington e Seul de tentar "isolar e sufocar" Pyongyang com recursos de ataque nuclear dos EUA, constantemente implantados na Coreia do Sul, chamando-o de "sem precedentes na história da humanidade".

Ele prometeu desenvolver outro sistema ICBM, "cuja principal missão é um contra-ataque nuclear rápido" sob um plano para reforçar a força nuclear do país, disse a agência de notícias oficial KCNA.

"A situação exige esforços redobrados para fortalecer de forma esmagadora a força militar, em resposta aos movimentos preocupantes dos EUA e de outras forças hostis", afirmou.

Como parte do plano, o país também lançará seu primeiro satélite militar "o mais cedo possível", acelerando o esforço para construir um satélite espião, com os preparativos em fase final, acrescentou a KCNA.

