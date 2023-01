Rússia lança novo ataque aéreo a Kiev

A capital da Ucrânia foi alvo, na madrugada de hoje (2), de novo ataque aéreo, após um dia de Ano Novo marcado por dezenas de bombardeios russos que deixaram pelo menos quatro mortos em Kiev, a capital, e outros pontos do país.

“Fiquem nos abrigos!”, pediu, em mensagem no Telegram, o dirigente da administração militar de Kiev, Serguiï Popko, depois de a entidade ter informado que “12 alvos aéreos da capital foram destruídos”.

“Todos os serviços de emergência foram acionados”, escreveu o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitshcko, que relatou a ocorrência de explosões no bairro de Desnyanskyi, no nordeste da capital, acrescentando que um rapaz de 19 anos ficou ferido por estilhaços de vidro e foi levado para o hospital.

Bombardeios ocorridos pouco antes e após a passagem de ano a Kiev e mais sete regiões tinham já tinham deixado pelo menos quatro mortos e 50 feridos, segundo as autoridades ucranianas.

Por sua vez, Moscou afirmou ter atingido instalações de fabricação de drones (aeronaves não tripuladas).

No centro de Kiev, um míssil destruiu, na noite da passagem de ano, a fachada de um hotel. O chefe da polícia local, Andriï Nebitov, divulgou foto no Facebook mostrando o que parece ser restos de um drone, com as palavras “Bom Ano” escritas em russo.

