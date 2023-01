Ucrânia receberá de 120 a 140 tanques em primeiro lote, diz ministro

A Ucrânia receberá de 120 a 140 tanques ocidentais em uma "primeira leva" de entregas de uma coalizão de 12 países, disse o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, nesta terça-feira (31).

Kiev garantiu promessas do Ocidente este mês sobre o fornecimento dos principais tanques de batalha para ajudar a resistir à invasão em grande escala da Rússia, com Moscou fazendo enormes esforços para realizar avanços incrementais no Leste da Ucrânia.

"A coalizão de tanques agora tem 12 membros. Posso observar que na primeira leva de contribuições, as Forças Armadas ucranianas receberão entre 120 e 140 tanques de modelo ocidental", disse Kuleba durante um briefing online.

Ele afirmou que entre os tanques estão o alemão Leopard 2, o britânico Challenger 2 e o norte-americano M1 Abrams, e que a Ucrânia também estava "realmente contando" com o fornecimento de tanques franceses Leclerc.

Kuleba não deu nenhum cronograma para as entregas. Também será necessário tempo para treinar com os tanques.

O ministro disse que Kiev está trabalhando nos bastidores para convencer mais países a fornecer tanques no que as autoridades dizem ser um momento crítico da guerra.

"Continuamos a trabalhar tanto para expandir o número de membros da coalizão de tanques quanto para aumentar as contribuições dos já comprometidos", disse ele.

Kiev planeja lançar uma grande contraofensiva para recuperar faixas de território tomadas pela Rússia no Sul e no Leste do país.

Os Estados Unidos disseram a Kiev para adiar esses planos até que a assistência militar ocidental chegue à Ucrânia. A Ucrânia também está preocupada que a Rússia possa lançar sua própria grande ofensiva nas próximas semanas ou meses.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.