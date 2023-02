Kremlin: ucranianos sofrerão se Ocidente enviar caças para o país

O Kremlin disse hoje (9) que os ucranianos vão sofrer se o Reino Unido ou outros países ocidentais fornecerem caças a Kiev. Acrescentou que Moscou prosseguiria com a campanha militar na Ucrânia, independentemente do armamento que o Ocidente enviar ao país.

Durante visita a Londres nessa quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu ao Reino Unido que envie caças avançados a Kiev, como parte da próxima etapa do fornecimento de armas do Ocidente, para ajudar as forças ucranianas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que qualquer entrega de caças avançados da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) à Ucrânia só traria dor e sofrimento aos ucranianos e criticou o papel mais "direto" dos países da Otan no conflito.

"Isso nada mais é do que o crescente envolvimento do Reino Unido, da Alemanha e França no conflito entre a Rússia e a Ucrânia", afirmou Peskov aos repórteres.

"A linha entre o envolvimento indireto e direto está desaparecendo gradualmente. Só se pode expressar pesar a esse respeito, e dizer que tais ações levam a uma escalada de tensão, prolongam o conflito e o tornam cada vez mais doloroso para a Ucrânia", acrescentou.

Se o Ocidente concordar com os apelos de Zelenskiy por caças, disse Peskov, a Rússia não será dissuadida e continuará com o que chama de "operação militar especial" na Ucrânia até que Moscou tenha atingido seus objetivos.

União Europeia

Em discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas (Bélgica), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que acredita que seu país irá aderir à União Europeia (UE) depois de sair vitorioso da guerra com a Rússia.

A Ucrânia se tornou candidato a ingressar na UE em junho passado, mas o processo de adesão ao bloco de 27 nações leva vários anos.

Zelenskiy acrescentou que seu país, junto com a Europa, está "se defendendo contra a maior força antieuropeia do mundo moderno".

