Lançamento de nave que transportaria astronautas é cancelado

Um problema técnico forçou a empresa norte-americana SpaceX a cancelar o lançamento de uma nave que se preparava para transportar quatro astronautas à Estação Espacial Internacional da Nasa, a agência espacial norte-americana.

A missão foi suspensa dois minutos antes do horário previsto para o lançamento, no Kennedy Space Center, na Flórida, Estados Unidos, tendo a empresa comunicado que "não houve tempo para lidar com o problema que envolveu o sistema de ignição do motor".

Até o momento, a SpaceX não forneceu qualquer detalhe sobre a data do novo lançamento.

No interior da Falcon, os astronautas, dois norte-americanos, um russo e outro dos Emirados Árabes Unidos, tiveram de esperar cerca de uma hora até que o combustível fosse totalmente retirado dos motores.

A missão da equipe é substituir os quatro astronautas que se encontram desde outubro passado na Estação Internacional da Nasa.

O cancelamento pode ter ocorrido devido a um problema que envolveu o equipamento de terra utilizado para carregar o fluído de ignição do motor.

Um engenheiro da SpaceX comparou "o sistema crítico ao sistema de velas de ignição de um automóvel".

