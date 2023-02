Rússia intensifica ataques aéreos e faz soar sirenes em toda a Ucrânia

A Rússia intensificou nesta sexta-feira (10) os ataques aéreos na Ucrânia, fazendo soar as sirenes por todo o país. Várias explosões foram ouvidas em Kiev, e a cidade de Zaporizhia foi alvo do maior ataque com mísseis desde o início da ofensiva. As forças russas atingiram instalações de alta tensão no Leste, Sul e Oeste da Ucrânia, causando interrupção no fornecimento de energia.

Os ataques foram intensificados durante a madrugada, um dia após a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a Bruxelas, onde participou de cúpula extraordinária da União Europeia (UE). As tropas russas atingiram infraestruturas críticas em várias cidades, sobretudos em pontos essenciais de produção de armazenamento de energia da Ucrânia.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia disparou seis mísseis de cruzeiro Kalibr e pelo menos 35 mísseis S-300 (terra-ar) nas regiões de Kharkiv e Zaporizhia. As forças russas lançaram ainda sete drones Shahed contra pontos estratégicos na Ucrânia.

"O inimigo [Rússia] atingiu cidades e infraestruturas essenciais na Ucrânia", diz o Exército de Kiev em comunicado. Até o momento, não se tem dados sobre eventuais vítimas dos ataques.

A operadora de rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, informou que várias instalações no Leste, Sul e Oeste do país foram atingidas, causando interrupção no fornecimento de energia.

Entre as cidades mais afetadas está Zaporizhia, que foi alvo do maior ataque desde o início da ofensiva russa, tendo sido atingida com pelo menos 17 mísseis em apenas uma hora. A cidade abriga a maior central nuclear da Europa, que permanece nas mãos da Rússia.

A capital ucraniana também foi alvo de ataques durante a manhã. Segundo jornalistas da Reuters, foram ouvidas pelo menos três explosões em Kiev.

"A defesa aérea está atualmente ativa na região [Kiev], de acordo com a administração militar", diz a publicação Kyiv Independent no Twitter.

Em Kharkiv, as autoridades ainda tentam obter informações sobre eventuais vítimas e danos. O administrador Ihor Terekhov diz que que pode haver interrupções no aquecimento e no fornecimento de eletricidade e água.

Sirenes

A escalada dos ataques fez soar as sirenes por todo o país durante a manhã de hoje.

As autoridades locais pediram aos civis que se abrigassem, alertando para possíveis novos ataques. "A aviação inimiga está no ar, e os navios que podem transportar mísseis Kaliber estão no mar. O alerta será longo", disse Maksym Marchenko, governador da região sul de Odessa.

"Por favor, não ignorem as sirenes de ataque aéreo e dirijam-se para os abrigos", apelou.

O assessor do ministro da Administração Interna da Ucrânia, Anton Gerashchenko, também alertou no Twitter para “ameaças de um ataque maciço com rockets russos”.

