Rússia volta a disparar dezenas de mísseis sobre a Ucrânia

As forças ucranianas confirmaram um ataque maciço por parte das forças russas. O território ucraniano foi bombardeado nesta quinta-feira (16) com pelo menos 32 mísseis.

Há registro de um morto e sete feridos, além de vários setores de energia atingidos na região de Dnipro.

Nova ofensiva russa em Donetsk está provocando quebra acentuada da economia local e das fontes de rendimento da população civil.

Nas localidades mais próximas dos combates, é cada vez maior o número de civis dependentes de ajuda humanitária para sobreviver.

Rússia

Bakhmut, uma das cidades mais afetada pelos combates no Leste da Ucrânia, já estaria dominada pelas forças russas “se não houvesse uma monstruosa burocracia militar”. A crítica foi feita pelo principal representante do grupo Wagner, força mercenária da Rússia. Yevgeny Prigozhin prevê que esse objetivo venha a ser concretizado até março ou abril.

“Penso que já teríamos tomado Bakhmut se não houvesse essa monstruosa burocracia militar e se não puséssemos cola nas rodas todos os dias”, afirmou Prigozhin em vídeo publicado pelo serviço de imprensa do grupo Wagner na plataforma de mensagens Telegram.

O chefe da organização mercenária sustenta que, ao ter ficado impedido, no início de fevereiro, de recrutar mais prisioneiros para as frentes da guerra na Ucrânia, em troca de anistias, ficou com a estrutura “a sangrar”. O oligarca Yevgeny Prigozhin é também proprietário de vários restaurantes e empresas de catering. Já foi chamado de “cozinheiro de Putin”.

“Em dado momento, o número de unidades vai baixar em consequência do volume de tarefas que queremos executar”, acrescentou Yevgeny Prigozhin.

Em outro vídeo, divulgado pelo canal do Telegram WarGonzo, Prigozhin prevê para “março ou abril” a tomada definitiva de Bakhmut, onde as forças russas têm enfrentado feroz resistência ucraniana. Para isso, afirmou, “é preciso cortar todas as rotas de abastecimento” das tropas de Kiev.

Nessa quarta-feira (15), em Washington, um grupo de senadores democratas e republicanos anunciou a intenção de voltar à carga com um projeto para que o Departamento de Estado classifique o grupo Wagner como organização terrorista estrangeira.

