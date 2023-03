Biden promete regulamentação bancária mais rígida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o sistema bancário dos Estados Unidos é "seguro" e prometeu regulamentação bancária mais rígida, depois que os reguladores norte-americanos foram forçados a intervir com uma série de medidas de emergência após o colapso do Silicon Valley Bank e DO Signature Bank, ameaçando desencadear uma crise mais ampla.

"Os norte-americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles", disse Biden.

Os responsáveis pelos bancos serão destituídos, disse Biden, e os investidores perderão dinheiro. "Eles assumiram um risco conscientemente, e quando o risco não compensou, eles perderam seu dinheiro. É assim que o capitalismo funciona", disse.

Biden também prometeu uma nova regulamentação após a maior falência de um banco no país desde a crise financeira de 2008.

"Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários que fortaleçam as regras para os bancos, para tornar menos provável que esse tipo de falência aconteça novamente e para proteger os empregos americanos como uma pequena empresa", disse.

A equipe econômica do governo trabalhou com os reguladores no fim de semana nas medidas, que incluíam garantia de depósitos em ambos os bancos, criação de um novo mecanismo para dar aos bancos acesso a fundos de emergência e facilitar os empréstimos do Federal Reserve em emergências.

As ações de bancos na Europa e na Ásia caíram nesta segunda-feira (13) antes da abertura do mercado dos Estados Unidos, enquanto os futuros dos índices de ações norte-americanas caíram, mesmo com alguns investidores apostando em uma pausa nos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve. Os futuros do S&P 500 caíram 0,7% e pareceram não se consolar com os comentários de Biden, que em grande parte acompanharam sua declaração escrita anterior.

O Federal Deposit Insurance Corporation dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que transferiu todos os depósitos do Silicon Valley Bank para um banco recém-criado e que todos os depositantes teriam acesso ao seu dinheiro a partir da manhã desta segunda-feira.

* Colaboraram Simon Lewis e Susan Heavey

