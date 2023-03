Caso inédito nos EUA, ex-presidente vai sentar-se no banco dos réus

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos (EUA), um ex-presidente vai sentar-se no banco dos réus. Donald Trump é formalmente acusado no caso do silenciamento da atriz pornográfica Stormy Daniels.

Ele disse que é vítima de "perseguição política" ao ser sido indiciado no caso que envolveu a atriz de filmes eróticos Stormy Daniels. A acusação de um grande júri de Manhattan, na noite dessa quinta-feira (30), fez do republicano o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar uma acusação criminal, o que ocorre no momento em que se apresenta como candidato à Presidência.

“Isso é perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível da história. Desde o momento em que desci as escadas rolantes douradas da Trump Tower [edifício fundado por Trump], e mesmo antes de ser empossado como presidente dos Estados Unidos, os democratas de esquerda radical – os inimigos dos homens e mulheres trabalhadores deste país – envolveram-se numa caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great Again", escreveu em sua rede social, Truth Social.

Segundo o ex-presidente, “os democratas mentiram, enganaram e roubaram na sua obsessão de tentar ‘apanhar o Trump’, mas agora fizeram o impensável: indiciaram uma pessoa completamente inocente, num ato de flagrante interferência eleitoral”.

“Isso nunca tinha sido feito na história da nossa nação. Os democratas iludiram as pessoas inúmeras vezes ao longo de décadas, inclusive ao expirar a minha campanha, mas armar o nosso sistema de Justiça para punir um oponente político, que por acaso é um presidente dos Estados Unidos e, de longe, o principal candidato republicano à Presidência, nunca aconteceu antes. Nunca”, afirmou.

Ele pediu aos seus apoiadores que lhe forneçam dinheiro para pagar a defesa judicial. Desde 18 de março, Trump já arrecadou mais de US$ 2 milhões no âmbito da campanha eleitoral.

Trump é acusado de ter pagado US$ 130 mil à atriz de filmes eróticos Stormy Daniels para que ela não revelasse uma relação extraconjugal. O pagamento teria sido feito duas semanas antes das eleições presidenciais de 2016, que venceu.

As autoridades reforçaram a segurança em torno do tribunal de Manhattan, depois de o ex-presidente ter convocado protestos em todo o país no início deste mês, como fez antes do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Trump é pré-candidato à Presidência dos EUA nas eleições de 2024.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.