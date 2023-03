França tem novos protestos contra reforma previdenciária de Macron

Trabalhadores franceses insatisfeitos com o presidente Emmanuel Macron e seu plano de aumentar a idade da aposentadoria bloquearam o acesso a um terminal do principal aeroporto de Paris, nesta quinta-feira (23), como parte de protestos em todo o país, forçando alguns viajantes a chegar ao terminal a pé.

No aeroporto Roissy-Charles De Gaulle e em toda a França, ações de pequenos grupos de manifestantes bloqueavam estradas e acesso a escolas e universidades, enquanto se reuniam com faixas com os dizeres "Não à reforma previdenciária".

Perto de Toulouse, no sudoeste, nuvens de fumaça foram vistas subindo de pilhas de destroços em chamas paralisando o tráfego em uma rodovia. Ativistas sindicais também bloquearam os trilhos do trem na estação Gare de Lyon, em Paris, mostraram imagens da TV BFM.



Pesquisas de opinião indicam que a maioria dos eleitores se opõe ao aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos.



Os eleitores ficaram ainda mais irritados com a decisão do governo, na semana passada, de aprovar a mudança nas aposentadorias no parlamento por um mecanismo que não exige votação e com os comentários desafiadores de Macron na quarta-feira.



"Estou em greve para protestar contra a reforma da previdência, mas também contra o que está acontecendo no governo", disse a funcionária de programação da Air France, Lucile Bidet, de 27 anos, em um ato em Nantes. "Eles não estão mais ouvindo as pessoas", acrescentou.



O presidente Macron quebrou semanas de silêncio sobre a nova política para dizer que permanecerá firme e que a lei entrará em vigor até o fim do ano, a certa altura comparando os protestos com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.