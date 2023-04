Ataque com drones causa incêndio em depósito de petróleo na Crimeia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma instalação de estoque de combustível na Crimeia, que foi anexada unilateralmente pela Rússia em 2014. O governo de Moscou afirma que o fogo foi provocado por um ataque com drone.

A explosão ocorreu no sábado (29) na cidade portuária de Sevastopol. O líder designado pela Rússia para a região declarou que um depósito de petróleo foi atingido por drones.

Um oficial de alta patente na inteligência militar ucraniana informou que uma instalação usada pela Esquadra do Mar Negro da Marinha da Rússia havia explodido. Ele descreveu a explosão como um “castigo de Deus” pelos assassinatos dos moradores de Uman, cidade na região central da Ucrânia. Ele disse que o castigo será de longa duração.

Mísseis

O oficial ucraniano aparentemente estava se referindo a ataques com mísseis e drones executados pela Rússia na sexta-feira (28).

O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, afirmou que dois mísseis atingiram um prédio de apartamentos em Uman. Ele detalhou que 23 pessoas morreram, incluindo seis crianças.

Na Rússia, autoridades estão preparando a realização de desfiles militares em Moscou e outros locais para o dia 9 de maio para marcar o triunfo da União Soviética contra a Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial.

Entretanto, algumas regiões próximas da fronteira com a Ucrânia e na parte central do país cancelaram os desfiles anuais, mencionando preocupação com a segurança.

