China estuda utilização de impressão 3D para construir na Lua

A China planeja usar seu programa de exploração espacial para testar a viabilidade do uso de tecnologia de impressão 3D na construção de edifícios na superfície da Lua, informou hoje a imprensa local.

A sonda Chang`e-8, cuja data de lançamento ainda não foi anunciada, terá como missão investigar o ambiente e a composição mineral da Lua, bem como verificar se a impressão 3D pode ser utilizada nessas superfícies, disse o cientista Wu Weiren, da Administração Espacial da China, citado pelo jornal oficial em língua inglesa China Daily.

"Se quisermos estar presentes na Lua em longo prazo, temos que instalar estações com o uso de materiais lunares", disse o especialista.

Várias universidades chinesas, como a Tongji e a Jiatong, começaram a estudar possíveis aplicações da tecnologia de impressão 3D no satélite natural da Terra.

A Chang`e-8 vai ser a terceira sonda a pousar na Lua, na próxima fase do programa de exploração lunar da China. A Chang`e-6 e a Chang`e-7 devem ser lançadas primeiro.

O programa Chang`e (em homenagem a uma deusa que, segundo uma lenda chinesa, vive na Lua) começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007. O país asiático investiu milhões de dólares em seu programa espacial nas últimas décadas.

A China enviou o primeiro astronauta ao espaço em 2003. No início de 2019, aterrissou uma nave espacial no outro lado da Lua, uma estreia mundial. Em 2020, trouxe de volta amostras da Lua e concluiu o Beidou, seu sistema de navegação por satélite, um concorrente do GPS norte-americano.

Em 2021, a China enviou um pequeno robô a Marte e pretende enviar astronautas à Lua até 2030.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.