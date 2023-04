EUA: tiroteio em Louisville deixa várias vítimas

O Departamento de Polícia de Louisville, no Kentucky, Sudeste dos Estados Unidos (EUA), pediu ao público para se manter afastado de uma cena de tiroteio na zona central da cidade, que deixou várias vítimas.

"Confirmamos relatos de um agressor ativo no quarteirão 300 da East Main. Por favor, mantenham-se afastados", tuitou o Departamento de Polícia de Louisville.

O órgão informou, logo depois, em comunicado, que cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas, incluindo um policial, que foram hospitalizados.

O atirador, que estava com uma arma comprida, foi neutralizado, deixando de ser uma ameaça, acrescentou.

"Não sabemos, neste momento, as circunstâncias da morte" do atirador afirmou Paul Humphrey, da Polícia Metropolitana de Louisville.

O tiroteio ocorreu próximo a um banco, em área comercial perto do Estádio Slugger Fielbaseball. Durante os momentos de tensão, os agentes fizeram buscas a vários edifícios. O policial ferido foi atingido na cabeça.

O alerta foi dado às 8h30 locais, com a polícia sendo informada de um tiroteio no Old National Bank, tendo imediatamente enviado agentes para conter o atirador. O incidente está sendo investigado.

O FBI, a agência de segurança federal dos Estados Unidos, anunciou que está no local. O governador Andy Beshear também.

"Estava parado no semáforo e a primeira coisa que vi foi uma pessoa do outro lado da rua no cruzamento, no chão à entrada de um hotel", disse testemunha a uma filial local da televisão Fox.

Este foi o 146º incidente de tiroteio em massa nos Estados Unidos, só em 2023.

