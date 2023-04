Foguete da Space X explode quatro minutos após lançamento

O maior e mais potente foguete desenvolvido até agora decolou esta quinta-feira (20), no Texas, Estados Unidos. Apesar de o foguete da SpaceX ter decolado com sucesso, acabou explodindo quatro minutos após o lançamento.

Depois de uma tentativa falhada nos últimos minutos de contagem decrescente para a decolagem, na segunda-feira (17), devido a problemas técnicos, o lançamento da nave Starship e do foguete Super Heavy aconteceu, finalmente, esta quinta-feira. No entanto, não correu como o esperado.

O Super Heavy não conseguiu separar-se da Starship e explodiu quatro minutos após o lançamento.

O plano de voo previa que o foguete se separaria da nave cerca de três minutos após a decolagem e caísse nas águas do Golfo do México. Em seguida, a nave Starship ligaria os seus seis motores e continuaria a sua ascensão sozinha, até uma altitude de aproximadamente 150 quilômetros. A viagem desta quinta-feira seria apenas um teste perto da órbita da Terra, num voo com uma duração estimada de 90 minutos.

Apesar da explosão, os funcionários da SpaceX aplaudiram o lançamento e consideraram o teste um “sucesso”.

“Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje irá ajudar-nos a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária”, escreveu a empresa aeroespacial de Elon Musk no Twitter.

“Conseguimos sair da plataforma de lançamento, o que honestamente era tudo o que esperávamos”, disse a engenheira da SpaceX Kate Tice.

Musk também felicitou a equipa da SpaceX pelo “lançamento emocionante do teste da Starship” e diz ter “aprendido muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”.

O Starship é o novo foguete da SpaceX e também o mais potente desenvolvido até agora. É no Starship, concebido para viagens à Lua e a Marte, que a SpaceX deposita as esperanças para realizar as primeiras missões tripuladas a Marte.

