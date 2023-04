Presidente Putin visita Kherson, no Sul da Ucrânia

Vladimir Putin visitou a região ocupada de Kherson, no Sul da Ucrânia. De acordo com imagens divulgadas pelo Kremlin, o presidente russo visitou o quartel-general do território e teria reunido militares para debater a situação da guerra.

"O comandante supremo das forças armadas da Federação Russa visitou o quartel-general do agrupamento militar Dnieper", na região de Kherson, disse o Kremlin em um comunicado, sem especificar quando ocorreu a viagem.

As imagens de Putin descendo de um helicóptero militar na região de Kherson, com um casaco azul, foram transmitidas pela televisão estatal russa. O vídeo divulgado pela assessoria de imprensa mostra ainda o chefe de Estado da Rússia a cumprimentar militares.

No comunicado, o Kremlin informou ainda que Putin se reuniu com o comando militar na região e ouviu relatos de comandantes das forças russas aí destacadas e do grupo de exército Dnieper, sobre a situação nas regiões de Kherson e Zaporizhia.

As tropas russas retiraram-se da cidade de Kherson em novembro do ano passado, mas vêm reforçando as posições na margem oposta do rio Dnipro para combater as tropas ucranianas.

"É importante para mim ouvir sua opinião sobre o desenrolar da situação. Ouvir vocês, trocar informações", disse Putin aos comandantes, citado pelas agências de informação.

Moscou afirma ter anexado quatro regiões ucranianas e quer que Kiev reconheça a anexação das províncias de Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporizhia.

O Kremlin não especificou o dia em que Putin viajou, nem revelou mais detalhes da viagem, mas acredita-se que tenha passado também na região de Lugansk.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

É proibida a reprodução deste conteúdo