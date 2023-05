Autoridades mexicanas encontram 175 imigrantes em caminhão

Autoridades mexicanas encontraram 175 imigrantes, a maioria da Guatemala, amontoados em um caminhão no estado de Chiapas, no sul do país, informou o Instituto Nacional de Migração (INM) nesta sexta-feira (26), no mais recente incidente de tráfico humano em massa a ser detectado no país.

Agentes da imigração ouviram gritos e batidas vindos de dentro do veículo quando ele foi parado em um posto de controle em Chiapas, informou o INM em comunicado.

Embora o motorista tenha se recusado a abrir a porta traseira do caminhão, os rostos dos migrantes podiam ser vistos pelas aberturas do compartimento.

As imagens divulgadas pelo instituto mostraram pessoas próximas umas das outras dentro do caminhão antes de descer uma a uma com a ajuda de agentes do INM.

A maioria dos migrantes era da Guatemala, com outros do Equador, El Salvador e Honduras. Uma pessoa era da República Dominicana e outra do Paquistão.

O grupo incluía 28 menores desacompanhados da Guatemala e dois de El Salvador.

Migrantes que fogem da pobreza e da violência na América Latina frequentemente pagam contrabandistas em uma tentativa de passar clandestinamente pelo México em sua rota para os Estados Unidos. Um grupo detectado neste ano incluía mais de 300 pessoas em um caminhão no estado oriental de Veracruz.