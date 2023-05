G7 se diz preparado para manter a resiliência do sistema financeiro

Ministros das finanças e presidentes de bancos centrais de países do Grupo dos Sete (G7), disseram neste sábado (13), no Japão, que estão prontos para efetuar ações apropriadas para manter a resiliência do sistema financeiro global.

As autoridades emitiram declaração conjunta encerrando três dias de conversações realizadas na cidade de Niigata, região central do Japão. O encontro ocorreu após uma série de falências em bancos nos Estados Unidos. Os líderes das finanças debateram riscos financeiros associados com a era digital, aprendendo lições a partir das recentes falências em bancos americanos que foram induzidas por temores com boatos, propagados via redes sociais, de corrida aos bancos para retiradas. As autoridades reiteraram que seus próprios sistemas financeiros são resilientes.

Ucrânia

Os participantes também reconfirmaram o apoio incondicional à Ucrânia, em meio à invasão russa no país. Eles declararam que “continuam comprometidos em enfrentar qualquer tentativa de evadir ou enfraquecer nossas sanções” contra a Rússia.

“Nós precisamos continuar vigilantes e precisamos manter a agilidade e a flexibilidade de nossa política macroeconômica em meio à elevada incerteza acerca do panorama econômico global”, disseram as autoridades.

O Japão, atual país sede do G7, espera contemplar o resultado destas conversações durante o encontro de cúpula a ser realizado na próxima semana em Hiroshima.

* É proibida a reprodução deste conteúdo