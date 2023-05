Incêndio em Halifax, no Canadá, leva a desocupação forçada de milhares

Um incêndio florestal na cidade de Halifax, na região Leste do Canadá, levou a ordens de desocupação obrigatória para milhares de casas, e residentes não terão permissão para retornar até que sejam avisados pelos governos municipais, disseram autoridades.

O prefeito de Halifax, Mike Savage, disse que as desocupações afetaram cerca de 18 mil pessoas.

As ordens emitidas no domingo cobrem áreas de Hammonds Plains, Upper Tantallon e Pockwock. Essas comunidades suburbanas abrigam muitos dos trabalhadores da cidade e estão situadas a cerca de 24 quilômetros de Halifax. Moradores de bairros próximos, cercados por mata, ficaram inquietos durante a noite.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse em um tuíte nesta segunda-feira que a situação de incêndio na província da Nova Escócia, onde Halifax está localizada, é "incrivelmente séria" e que seu governo está pronto para fornecer qualquer assistência, se necessário.

Os incêndios florestais também levaram à desocupação de cerca de 400 casas na província de New Brunswick no fim de semana, disseram autoridades. O prefeito Brad Henderson, de Saint Andrews, em New Brunswick, disse hoje que embora tenha havido progresso o incêndio ainda não estava sob controle.

O vice-chefe regional de incêndio e emergência de Halifax, Dave Meldrum, disse a jornalistas na manhã desta segunda-feira que as áreas de Tantallon e Hammonds Plains seguem afetadas pelas chamas. A causa do incêndio ainda é investigada e não há relatos de mortos ou feridos.

