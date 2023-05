Kremlin acusa Ucrânia de tentar matar Putin com dois drones

O Kremlin acusou Kiev, nesta quarta-feira (3), de tentar assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, num ataque com dois drones que teriam como alvo a sede da Presidência russa na noite passada. Entretanto, autoridades ucranianas reagiram às alegações, sugerindo que a Rússia prepara um ataque "terrorista" de grande escala contra a Ucrânia.

Em comunicado divulgado em sua página oficial, o Kremlin acusou o regime de Kiev de tentat "atacar a residência do presidente russo no Kremlin". Segundo a Presidência ruusa, as forças militares interceptaram, durante a noite passada, dois aparelhos aéreos não tripulados "que se dirigiam para o Kremlin".

Os dois drones inutilizados caíram na área, sem provocar danos ou feridos, e Vladimir Putin continua a trabalhar normalmente, acrescentou o Kremlin.

"As ações são um ataque terrorista planejado, um atentado contra a vida do presidente da Federação Russa cometido na véspera do Dia da Vitória e do desfile militar de 9 de maio", diz o comunicado, acrescentando que se reserva "o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando for considerado oportuno".

