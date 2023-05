Moradores relatam combates no Sudão apesar de cessar-fogo

Disparos de artilharia puderam ser ouvidos em partes de Cartum e aviões de guerra sobrevoaram a cidade nesta terça-feira (23), disseram moradores, aumentando o temor de que combates intensos destruam as esperanças sudanesas fomentadas por um cessar-fogo monitorado internacionalmente.

Outros moradores relataram relativa calma na manhã de hoje, o primeiro dia completo de uma trégua que está sendo rastreada pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos e tem por objetivo permitir a entrega de ajuda humanitária.

Ativistas escreveram ao enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão reclamando de graves abusos dos direitos humanos contra civis que, segundo eles, ocorreram durante os combates.

Após cinco semanas de batalhas ferozes entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, as facções em guerra concordaram no sábado (21) com uma trégua de sete dias que começou às 21h45 (16h45 em Brasília) de segunda-feira.

O acordo de cessar-fogo, alcançado em negociações na cidade saudita de Jeddah, aumentou as esperanças de uma pausa em uma guerra que expulsou quase 1,1 milhão de pessoas de suas casas, incluindo mais de 250 mil que fugiram para países vizinhos, ameaçando desestabilizar uma região volátil.

"Nossa única esperança é que a trégua seja bem-sucedida, para que possamos voltar à nossa vida normal, nos sentir seguros e voltar ao trabalho", disse o morador de Cartum Atef Salah El-Din, de 42 anos.

Embora os combates tenham continuado durante o cessar-fogo anterior, este foi o primeiro a ser formalmente acordado após negociações.

O acordo de cessar-fogo inclui pela primeira vez um mecanismo de monitoramento envolvendo as partes em conflito – o Exército e a RSF, bem como representantes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, que intermediaram o acordo após as negociações em Jeddah.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o mecanismo de monitoramento será "remoto", sem dar mais detalhes.

“Se o cessar-fogo for violado, saberemos e responsabilizaremos os infratores por meio de nossas sanções e outras ferramentas à nossa disposição”, afirmou ele em uma mensagem de vídeo.

"As negociações de Jeddah tiveram um foco estreito. Acabar com a violência e levar assistência ao povo sudanês. Uma resolução permanente deste conflito exigirá muito mais", acrescentou.

Ambos os lados se acusaram de uma tentativa de tomada de poder no início do conflito em 15 de abril.

O enviado da ONU ao Sudão alertou na segunda-feira sobre a crescente "etnicização" do conflito militar e o potencial impacto nos Estados vizinhos.

(Reportagem adicional de El Tayeb Siddig em Dubai e Emma Farge em Genebra)

