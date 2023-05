Acordo de cessar-fogo no Sudão aumenta esperança de trégua

Combates esporádicos entre as partes em guerra no Sudão puderam ser ouvidos na capital Cartum neste domingo (21), disseram moradores, logo após acordo mediado por sauditas e norte-americanos para um cessar-fogo com duração de uma semana. Aumentam as esperanças de que o conflito, que já dura cinco semanas, finalmente tenha uma trégua.

O acordo, assinado pelo Exército sudanês e pelo seu adversário, as Forças de Apoio Rápido (RSF), após negociação na cidade saudita de Jeddah, deve entrar em vigor amanhã (22) à noite, com a ajuda de um mecanismo de monitoramento que tem financiamento internacional. Também permite a entrega de ajuda humanitária.

Repetidos anúncios de cessar-fogo, desde o início do conflito no dia 15 de abril, não conseguiram interromper os combates, mas o acordo de Jeddah marca a primeira vez que os lados assinaram uma trégua após as negociações.

Analistas dizem que não está claro se o chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, ou o comandante da RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, são capazes de botar o cessar-fogo em prática. Ambos indicaram anteriormente que estão buscando a vitória na guerra e nenhum deles viajou para Jeddah.

Desde o início da guerra, 1,1 milhão de pessoas fugiram de suas casas, se mudando para outras partes do Sudão ou para países vizinhos, criando uma crise humanitária que ameaça desestabilizar a região.

