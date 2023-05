No Dia da Vitória, Putin acusa Ocidente de mover guerra contra Rússia

Nas cerimônias do Dia da Vitória, em Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, considerou que o mundo está em um momento de mudança. Em cerimônia na Praça Vermelha, Putin acusou os países ocidentais de orquestrar uma "guerra" contra a Rússia, antes de apelar à "vitória".

"A civilização está novamente num "ponto de viragem". Uma guerra foi lançada contra nossa pátria", afirmou o chefe de Estado russo perante milhares de militares, comparando o conflito atual na Europa à Segunda Guerra Mundial.

"Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbass, assim como vamos garantir a nossa segurança".

Para a Rússia, disse Putin, não há "povos amigos e inimigos, nem no Leste nem no Ocidente". Nada é mais importante neste momento, continuou, do que os esforços dos militares russos.

"A segurança do país hoje depende de vocês, o futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês. Vocês cumprem as missões militares com honra, lutam pela Rússia", continuou antes de lançar: "Pela Rússia, pelas nossas valentes Forças Armadas, pela vitória! Viva!".

Ocidente se esqueceu do nazismo

Vladimir Putin classificou ainda de criminosa a “ideologia de supremacia defendida pelos dirigentes ocidentais", a quem acusa de esquecimento.

"Consideramos que qualquer ideologia de supremacia é repugnante, criminosa e mortal. Parece que se esqueceram de quem liderou a demente aspiração dos nazistas para a dominação mundial", disse Putin durante o desfile militar na Praça Vermelha.

Nas palavras do chefe de Estado russo, as "elites ocidentais globalizadas" são responsáveis por colocar "os povos uns contra os outros, dividir as sociedades, provocar conflitos sangrentos".

“O objetivo do Ocidente é provocar o colapso e a destruição do nosso país”, acusou, referindo-se à ofensiva contra a Ucrânia como medida destinada a defender a Rússia contra suposta agressão ocidental.



O desfile militar do Dia da Vitória começou na Praça Vermelha, em Moscou, na presença do presidente russo e de vários líderes de repúblicas ex-soviéticas, sob fortes medidas de segurança.

A data comemora a vitória europeia dos aliados sobre o regime da Alemanha nazista, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio 1945. Nos países sob influência da antiga União Soviética, a partir de 1967, o Dia da Vitória começou a ser comemorado em 9 de maio, referindo-se ao dia da capitulação das forças nazistas perante as tropas soviéticas, e passou a ser considerado feriado.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.