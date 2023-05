Papa Francisco confirma participação na Jornada Mundial da Juventude

O Vaticano confirmou oficialmente a visita do papa Francisco a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). É a mais longa participação do pontífice na jornada, já que a viagem está prevista para o período de 2 a 6 de agosto, quando encerra o encontro. O papa deve visitar também o Santuário de Fátima.

A informação foi confirmada pela Fundação Jornada Mundial da Juventude 2003, em comunicado à imprensa. A visita ao Santuário de Fátima está prevista para o dia 5 de agosto.

Esta é a segunda viagem do papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido as cerimônias do 13 de maio em Fátima. A visita fez parte do centenário das aparições de Nossa Senhora e ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto - três crianças portuguesas que afirmaram ter testemunhado as aparições do anjo de Portugal e da Virgem Maria, ocorridas em Fátima entre 1916 e 1917.

"A visita de quatro dias do papa Francisco a Portugal constitui a mais longa estadia de um pontífice no país", diz a nota da JMJ.

Francisco é o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010. A edição do encontro deste ano, que será encerrada por Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, em 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus, gesto que marcou a abertura das inscrições para o encontro mundial de jovens com o papa.

Até o momento mais de 500 mil jovens já iniciaram o processo de inscrição.

A Jornada Mundial da Juventude foi instituída por João Paulo II em 1985. A primeira edição ocorreu em 1986, em Roma, e desde então já passou por várias cidades do mundo.

