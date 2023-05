Protestos agitam Paraguai após pedido de recontagem de votos

Apoiadores do candidato de direita Paraguayo Cubas, que ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais do Paraguai, entraram em confronto com a polícia do lado de fora do tribunal eleitoral nessa segunda-feira (1º), em meio a denúncias de fraudes em votação vencida confortavelmente pelo governista Partido Colorado.

A polícia colocou cercas ao redor da sede do tribunal e disparou balas de borracha contra jovens manifestantes que atiravam pedras, disseram as autoridades. Centenas de apoiadores do candidato se reuniram.

Em outros lugares, manifestantes bloquearam estradas, queimando pneus e destruindo outdoors com a foto do presidente eleito Santiago Peña, um economista de 44 anos que obteve 43% dos votos, contra 27% do segundo colocado, Efraín Alegre.

Cubas, que surpreendeu os observadores ao obter quase 23% dos votos, exigiu recontagem em uma publicação no Instagram e pediu a seus apoiadores que protestassem.

"Não estamos satisfeitos. As eleições nos foram roubadas. Simples assim", disse Yolanda Paredes, senadora eleita e esposa de Cubas, à imprensa.

Cubas deveria viajar nesta terça-feira de seu reduto eleitoral em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, para a capital Assunção.

Alegre disse no Twitter que também está pedindo que a Justiça Eleitoral faça uma recontagem e uma auditoria internacional dos programas de computador usados nas urnas eletrônicas.

