Com nova fórmula etária, sul-coreanos ficam um ano ou dois mais novos

Os sul-coreanos acordaram, nesta quarta-feira (28), um ano ou dois mais novos com a entrada em vigor de nova lei que elimina o método tradicional coreano de contagem de idade e adota o padrão internacional.

De acordo com o sistema tradicional coreano de contagem da idade, considera-se que as pessoas têm um ano de idade no dia em que nascem e é acrescentado um ano a cada 1º de janeiro. Ou seja, segundo esse método, um bebê nascido em 31 de dezembro completa dois anos de idade no dia seguinte, 1º de janeiro. Agora, as idades na Coreia do Sul vão passar a ser calculadas da mesma forma que no resto do mundo.

A revisão da lei foi aprovada em dezembro último, com o objetivo de “resolver a confusão social causada pelo uso de vários cálculos de idade e as respectivas consequências”, informou a Assembleia Nacional da Coreia do Sul. Embora o padrão internacional seja aplicado a documentos médicos e jurídicos desde a década de 60, outros formulários oficiais usavam o método tradicional.

O sistema foi alvo de críticas nos últimos anos. Políticos argumentam que ele causa confusão e faz a Coreia do Sul parecer descompassada com o resto do mundo.

“Esperamos que as disputas legais, reclamações e confusão social causadas pela forma como a idade é calculada sejam bastante reduzidas”, disse Lee Wan-kyu, ministro da Legislação do governo de Seul a jornalistas.

No entanto, um terceiro sistema de cálculo da idade continuará em vigor por enquanto para certas situações, como para calcular a idade legal para consumo de álcool, para fumar, para a entrada na escola ou para a qualificação ao serviço militar obrigatório.

Nesses casos continuará a ser usado o sistema em que a idade de uma pessoa é calculada a partir do zero da data de nacimento e é acrescentado um ano no Ano Novo.

“O governo decidiu manter essas exceções mesmo depois de as revisões entrarem em vigor, porque é mais fácil geri-las anualmente”, explicou Lee.

Os sul-coreanos mostram-se satisfeitos com a alteração da lei. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que 70% dos entrevistados concordavam com a mudança e 86% disseram que iriam adotar o sistema internacional no dia a dia, quando a lei entrasse em vigor.

“É uma sensação boa”, disse Lee. “Para pessoas como eu, que deveria fazer 60 anos no próximo ano, isso me faz parecer mais jovem”, afirmou.

"Eu estava prestes a fazer 30 anos no próximo ano (sob o sistema tradicional de idade coreano), mas agora ganhei mais algum tempo e adoro isso", disse Choi Hyun-ji, um funcionário de 27 anos, à agência Reuters.



"É ótimo sentir que estamos ficando mais jovens", acrescentou Choia.

