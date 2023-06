Crianças são feridas durante ataque a faca em cidade francesa

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, quatro delas crianças, com cerca de 3 anos de idade, nesta quinta-feira (8), em Annecy, nos Alpes franceses, e o suspeito foi detido. Três das vítimas, um adulto e duas crianças, ficaram feridas com gravidade e correm risco de vida.

O ataque ocorreu em uma praça, onde as crianças brincavam. Armado com uma faca, o desconhecido desferiu vários golpes contra as vítimas. Ele foi rapidamente detido pela polícia que estava próxima ao local, escreveu no Twitter o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.

A Câmara de Haute-Savoie especifica que o ataque ocorreu por volta das 9h45 nos Jardins da Europa. No Twitter, a casa legislativa pediu para a população "evitar a área" e "não interferir na intervenção das autoridades".

Segundo uma fonte policial, o agressor tem 32 anos e é de nacionalidade síria, tendo estatuto de requerente de asilo que obteve na Suécia.

“Mais uma vez, as nossas crianças são alvo do aumento da violência na nossa sociedade. Agradeço à polícia que prendeu o agressor. Este ato não pode ficar impune”, escreveu no Twitter Charlotte Caubel, secretária de Estado da Criança.