Drone israelense mata três militantes palestinos na Cisjordânia

Um drone israelense matou três militantes armados na Cisjordânia nesta quarta-feira (21), em um ataque raro que ocorreu horas depois de colonos atacarem cidades palestinas, incendiando carros e prédios em retaliação a um ataque de militantes do Hamas no dia anterior.

O ataque perto da cidade de Jenin aconteceu em meio a uma onda de violência nos últimos dias na Cisjordânia ocupada onde, há mais de um ano, os militares realizam varreduras regulares, levando a repetidos confrontos com combatentes palestinos.

Os militares israelenses disseram que um esquadrão de militantes foi identificado em um veículo depois que eles realizaram um ataque a tiros perto da cidade de Jalamah.

Um comunicado do grupo militante Jihad Islâmica disse que dois dos homens eram combatentes da Jihad Islâmica, enquanto o terceiro era do braço armado das Brigadas dos Mártires de Aqsa do movimento Fatah.

Embora os drones de vigilância sejam comuns, o ataque de um drone Elbit Hermes, que se seguiu a um raro uso de helicóptero na operação em Jenin, foi o primeiro dos militares israelenses na Cisjordânia desde 2006, disseram os militares de Israel.

Horas antes, colonos israelenses irromperam em cidades palestinas na Cisjordânia em retaliação pela morte de quatro israelenses por atiradores do Hamas que abriram fogo contra um restaurante perto do assentamento de Eli.

Os palestinos reclamam frequentemente de ataques de colonos na Cisjordânia, uma questão que também atraiu crescente preocupação internacional.

Até agora neste ano, 174 palestinos, a maioria deles militantes, mas vários deles civis, foram mortos pelas forças israelenses. Ao mesmo tempo, 24 israelenses e um estrangeiro foram mortos em ataques de palestinos na Cisjordânia, nos arredores de Jerusalém e em algumas cidades israelenses.

*Reportagem adicional de Emily Rose

