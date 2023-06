Erdogan quer investigação sobre barragem destruída na Ucrânia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu uma investigação abrangente a respeito da destruição de uma barragem hidrelétrica no sul da Ucrânia. Kiev e Moscou se culpam mutuamente pelo incidente.

Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, até essa quarta-feira (7), pelo menos 2.600 estruturas haviam sido inundadas na margem oeste do rio Dnipro, em Kherson, no sul ucraniano.

Promotores ucranianos deram a entender que responsabilizariam a Rússia pelo que consideram um crime de guerra. Eles dizem que há mais de 40 mil moradores nas áreas afetadas. A Rússia alega que a Ucrânia sabotou a barragem.

Na quarta-feira, Erdogan manteve conversas telefônicas em separado com os líderes da Rússia e da Ucrânia.

Investigação

O escritório presidencial da Turquia diz que Erdogan propôs ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a ideia de formar uma comissão internacional - composta por especialistas da Rússia, da Ucrânia, das Nações Unidas e da Turquia - para investigar o assunto.

Zelenskyy, por sua vez, postou nas redes sociais ter conversado com Erdogan sobre as “consequências humanitárias e ambientais do ato de terrorismo russo” na barragem.

Erdogan também teria dito ao presidente russo Vladimir Putin que a Turquia coordenaria uma investigação abrangente.

Já o escritório presidencial da Rússia citou Putin dizendo que as autoridades de Kiev estavam fazendo uma aposta perigosa na escalada das hostilidades por sugestão de nações ocidentais.

