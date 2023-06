Pequim ferve com alerta vermelho de calor recorde

Pequim atualizou seu alerta de clima quente nesta sexta-feira (23) para Vermelho, o mais alto em seu sistema de alerta codificado por cores, com muitas partes da capital chinesa sofrendo com temperaturas em torno de 40 graus Celsius (ºC).

A temperatura oficial, medida nos subúrbios ao sul de Pequim, atingiu 40 °C logo após 13h30 de hoje, chegando a 40,3°C às 16h, informou o observatório municipal.

"Esta é a primeira vez desde a criação do observatório que houve uma alta temperatura de mais de 40°C por dois dias consecutivos", disse Zhang Yingxin, diretor meteorologista do órgão, em entrevista coletiva.

O observatório foi fundado em 1951.

"A temperatura lá fora está muito quente", disse um morador de Pequim de 28 anos, de sobrenome Zhang, que trabalha no setor de alimentos e bebidas.

"Estou definitivamente preocupado, mas acho que ainda sou jovem e posso lidar com isso. Espero que as pessoas mais velhas saiam o menos possível."

Na quinta-feira, a temperatura máxima na cidade de quase 22 milhões de habitantes ultrapassou 41 °C, quebrando o recorde do dia mais quente de junho.

A estação meteorológica dos subúrbios do sul, considerada o principal medidor de Pequim, registrou uma temperatura de 41,1 °C à tarde. A máxima anterior de junho era de 40,6 °C registrada em 10 de junho de 1961.

As autoridades regionais alertaram nesta sexta-feira sobre os riscos à saúde do calor prolongado, aconselhando as pessoas a beber pelo menos 1,5 litro de água por dia e limitar o tempo ao ar livre.

