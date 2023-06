Polícia britânica detém suspeito da morte de 3 pessoas em Nottingham

Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de homicídio, depois de três pessoas terem sido mortas na cidade, no Norte da Inglaterra, informou a polícia de Nottinghamshire em comunicado.

A polícia foi chamada, por volta das 4h locais, a uma área próxima do centro da cidade, onde duas pessoas foram encontradas mortas.

Os agentes foram chamados depois a outro local, onde uma caminhonete tinha tentado atropelar três pessoas, que foram hospitalizadas.

Em seguida, foi encontrada mais uma pessoa morta em outra rua.

Ainda não são conhecidas as motivações do ataque, mas a polícia antiterrorista já colabora com as investigações.

Os ataques não foram declarados como incidente terrorista, e a polícia investiga os antecedentes do homem detido.

