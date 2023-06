Ucrânia anuncia reconquista de quatro localidades na região de Donetsk

As autoridades militares da Ucrânia anunciaram ter recuperado o controle de mais uma localidade na região de Donetsk, no Sudeste do território, aumentando os ganhos iniciais da ofensiva contra as tropas invasoras.

A vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, informou, em mensagem na rede social Telegram, que a bandeira azul e amarela foi hasteada na aldeia de Storozheve, que se junta a mais três localidades reconquistadas nesse domingo, segundo comunicado divulgado por Kiev.

Pouca informação adicional sobre essas movimentações tem sido divulgada. As forças ucranianas impuseram estrito silêncio operacional para garantir o sucesso de operações em que depositam grandes esperanças de reconquista de pertes do território no Leste e no Sul do país, além de pressionar as rotas de abastecimento da península da Crimeia. As aldeias que a Ucrânia afirma ter recuperado localizam-se ao longo da linha de frente da batalha contra as tropas russas.

Sem confirmar a perda das quatro localidades, Moscou minimiza os resultados do avanço ucraniano, afirmando que a tão falada contraofensiva tem revelado um fracasso até agora, e divulgando imagens de carros de combate destruídos, de fabricação americana e alemã.

Embora a mídia internacional tenha tido dificuldade de atestar a veracidade de todas essas informações, especialistas holandeses citados pela CNN relatam a perda de pelo menos 16 veículos blindados Bradley “nos últimos dias”, o que representa cerca de 15% do total de carros desse tipo enviados por Washington à Ucrânia.

