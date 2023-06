Ucrânia relata avanço no Sul e bloqueio de ataque russo no Leste

As Forças Armadas da Ucrânia interromperam uma ofensiva russa nas cidades de Kupiansk e Lyman, no Leste do país, e estão avançando no Sul, disse a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, nesta sexta-feira (23).

"Tivemos batalhas muito ferozes nas direções de Kupiansk e Lyman, mas nossos soldados pararam o inimigo ali", declarou ela à televisão ucraniana.

A Ucrânia está nos estágios iniciais de seu contra-ataque mais ambicioso desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022 e diz ter retomado oito vilarejos, seus primeiros ganhos substanciais no campo de batalha em sete meses.

Mas a Rússia ainda detém faixas de território no Leste e no Sul da Ucrânia, e as forças ucranianas ainda precisam avançar para as principais linhas defensivas que a Rússia teve meses para preparar.

"De fato, ainda temos os eventos principais pela frente. E o golpe principal ainda está por vir. De fato, algumas das reservas serão ativadas mais tarde", disse Hanna.

Segundo ela, as forças russas ainda pretendem obter o controle de todas as regiões de Donetsk e Luhansk, no Leste da Ucrânia.

A operação militar da Ucrânia no Sul estava indo de acordo com o planejado e suas forças estavam avançando, mesmo que os campos minados estivessem diminuindo sua velocidade, afirmou ela.

"Nos militares, segundo os seus relatos e posições, tudo está correndo conforme o planejado. Não é necessário esperar que a ofensiva seja algo muito rápido", disse Hanna.

"Todos os dias estamos avançando, todos os dias. Sim, é gradual, mas nossas forças estão se firmando nessas fronteiras e avançando constantemente."

A Reuters não conseguiu verificar a situação no campo de batalha. Cada lado diz que o outro sofreu pesadas perdas desde que a Ucrânia começou sua contraofensiva, e Moscou não reconheceu os recentes ganhos militares da Ucrânia.

