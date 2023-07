Fortes chuvas atingem regiões do Japão

Autoridades do serviço de meteorologia japonês informaram, neste sábado (8), que uma frente ativa que se estende do Mar do Japão até o leste do arquipélago do país está provocando temporais intermitentes no oeste e no norte do país.

Os grupos de nuvens provocaram chuvas torrenciais em Shimane, província da região oeste. Foram emitidas informações de alerta de deslizamento de terra para partes de Shimane.

A meteorologia conclama a população a permanecer atenta para a possibilidade de deslizamentos de terra, devendo, ainda, acompanhar as informações de evacuação e adotar medidas para se manter em segurança.

A população das áreas afetadas pelo mau tempo deve permanecer alerta para ventos fortes e possibilidade de inundações.

Previsão

A previsão é de que a frente ativa permaneça estacionária ao redor da ilha principal do Japão, Honshu, e provoque fortes chuvas em amplas áreas do oeste ao norte do país até o fim da próxima terça-feira (11).

A previsão de precipitação para o período de 24 horas até o meio-dia de domingo é de até 250 milímetros no norte de Kyushu e na província de Yamaguchi, e de até 200 milímetros nas regiões de Chugoku e Tokai.

Técnicos da Agência de Meteorologia do Japão aconselham a população a permanecer em estado de alerta em relação a raios e rajadas de vento.

