Norte da China se prepara para enchentes por tempestade Doksuri

A região Norte da China se preparava neste domingo (30) para possíveis inundações provocadas pela tempestade Doksuri, que já causou destruição nas áreas do Sul do país, com moradores de Pequim sendo alertados para que não saiam de casa devido às chuvas que devem atingir volumes recordes.

Embora tenha sido rebaixado da categoria de tufão no início do dia, Doksuri é uma das tempestades mais fortes a atingir a China em anos e já forçou centenas de milhares de pessoas a serem deslocadas na província de Fujian, no sul, após as inundações.

O Ministério de Recursos Hídricos da China aumentou os alertas de emergência sobre o potencial de inundações para o segundo nível mais alto em Pequim, Tianjin e na província vizinha de Hebei, acrescentando ainda que vários rios da região devem inundar.

A mídia estatal informou que mais de 20,5 mil pessoas em Shijiazhuang, capital de Hebei, foram deslocadas devido às preocupações com possíveis inundações. Milhares de pessoas também foram retiradas de locais de risco em Pequim no sábado (29).

“As autoridades devem monitorar de perto o clima, atualizar as previsões de chuva e dos níveis de água, além de reforçar a consulta, pesquisa e transmissão de informações”, disse o ministério em sua conta no WeChat.

