Apostador ganha US$ 1,58 bilhão em loteria nos Estados Unidos

Um apostador acertou as seis dezenas no sorteio da Mega Millions, nos Estados Unidos (EUA), e vai receber US$ 1,58 bilhão, o maior prêmio da história do jogo. O bilhete foi comprado na Flórida.

O vencedor comprou o ingresso no Publix Super Market em Neptune Beach, uma comunidade costeira a leste de Jacksonville, informou o Treasure Coast Newspapers.

A aposta venceu as chances de 1 em 302,6 milhões de ganhar o jogo ao acertar todos os números da loteria sorteados nessa terça-feira - 13, 14, 19, 20, 32 e 33.

O vencedor poderá escolher entre receber US$ 1,58 bilhão em pagamentos anuais ou levar uma quantia em dinheiro de US$ 783,3 milhões.

O último jackpot da Mega Millions foi levado por um jogador em Nova York em abril, com US$ 20 milhões.

Um jackpot da Powerball, de US$ 2,04 bilhões, em novembro de 2022, é o maior prêmio da loteria, de acordo com relatos da mídia.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.