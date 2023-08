Dez pessoas morrem em queda de avião na Malásia

Um avião de pequeno porte - Beechcraft 390 - caiu nesta quinta-feira (17) numa estrada do estado de Selangor, no centro da Malásia. Morreram as oito pessoas que seguiam a bordo e mais duas em terra.

De acordo com o chefe da polícia de Selangor, Hussein Omar Khan, eram seis passageiros e dois membros da tripulação do avião fretado. As vítimas em terra eram os condutores de uma moto e de um automóvel.

A queda do avião ocorreu nas proximidades do bairro residencial de Elmina, nos arredores de Shah Alam, a capital do estado de Selangor.

O ministro malaio dos Transportes, Anthony Loke, disse que o avião decolou da ilha turística de Langkawi, no Norte do país, e deveria pousar no aeroporto de Subang, a oeste de Kuala Lumpur. Pouco antes da aterrissagem, no entanto, desviou-se da rota e caiu na estrada, no distrito de Shah Alam.

"Não houve qualquer pedido de socorro pela aeronave", informou o chefe da autoridade malaia de aviação civil, Norazman Mahmud, em nota.

Foi aberta investigação para apurar as causas do acidente. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, manifestou condolências e elogiou o trabalho das equipes de socorro, informou o jornal New Straits Times.

Um dos passageiros do avião era o deputado Johari Harun, do estado de Pahang, no centro da Malásia.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram chamas e fumaça no local do desastre.

A agência de notícias Bernama, da Malásia, cita testemunhas que relataram a explosão do avião no momento do impacto.

"Ouvi forte explosão e, assim que cheguei ao local, vi uma pessoa em chamas no chão. Vi uma moto e um avião pegando fogo", contou uma das testemunhas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.