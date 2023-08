Drone atinge prédio de ministérios russos pela segunda vez em 3 dias

Um arranha-céu no distrito comercial de Moscou que abriga três ministérios do governo russo foi atingido por um drone pela segunda vez em três dias, nesta terça-feira, no que a Rússia chamou de tentativa de "ataque terrorista" ucraniano.

Um assessor presidencial ucraniano disse que Moscou deve esperar mais ataques de drones e "mais guerra".

O prédio atingido é conhecido como "quarteirão do QI", que abriga o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o Ministério Digital e o Ministério da Indústria e Comércio. Um vídeo obtido pela Reuters mostrou que uma parte de sua fachada de vidro, bem acima do solo, foi destruída pelo impacto.

"No momento, os especialistas estão avaliando os danos e o estado da infraestrutura para a segurança das pessoas no prédio. Isso levará algum tempo", disse Darya Levchenko, assessora do ministro da Economia, no Telegram. Ela afirmou que a equipe estava trabalhando por videoconferência.

Moscou tem sofrido repetidos ataques de drones desde o início de maio, quando dois drones foram disparados contra a cobertura de um prédio no complexo do Kremlin.

Embora os incidentes não tenham causado baixas ou grandes danos, eles provocaram um mal-estar generalizado e não estão em conformidade com a narrativa do Kremlin de que a "operação militar especial" da Rússia na Ucrânia está ocorrendo conforme o planejado.

"De fato, existe uma ameaça, é óbvio, mas medidas estão sendo tomadas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, recusando-se a fazer mais comentários.

A Ucrânia mostrou satisfação com os ataques, embora sem reivindicar diretamente a responsabilidade por eles.

"Moscou está se acostumando rapidamente a uma guerra total", escreveu o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Ele disse que a Rússia deve esperar "mais drones não identificados, mais colapsos, mais conflitos civis, mais guerra".

Em um comunicado, o Ministério da Defesa russo afirmou que frustrou a "tentativa de ataque terrorista" e derrubou dois drones a oeste do centro da cidade de Moscou.

Disse que outro foi frustrado por equipamentos de interferência e ficou "fora de controle" antes de colidir com prédios no distrito comercial Moskva-Citi.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que a mesma torre havia sido atingida no domingo. "A fachada foi danificada no 21º andar. O vidro foi destruído em mais de 150 metros quadrados", declarou ele.

Uma testemunha disse à Reuters: "Estávamos indo ver a torre onde a explosão aconteceu anteontem. De repente, houve uma explosão e imediatamente corremos. Havia cacos de vidro e fumaça subindo."

O aeroporto de Vnukovo, um dos três importantes aeroportos que servem a capital, fechou brevemente, mas depois retomou as operações.

