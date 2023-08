Drones ucranianos atingem seis regiões russas e destroem aviões

Drones ucranianos atingiram alvos em pelo menos seis regiões da Rússia nesta quarta-feira (30), incluindo um aeródromo onde destruíram aviões de transporte militar. Foi um dos mais amplos ataques da campanha de Kiev para virar o jogo contra Moscou.

Autoridades russas relataram ataques a alvos nas regiões de Pskov, Bryansk, Kaluga, Orlov, Ryazan e Moscou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os ataques "não ficarão impunes" e não poderiam ter chegado tão longe sem a ajuda ocidental.

Em Pskov, Norte da Rússia, a mais de 600 quilômetros (km) da Ucrânia, enorme incêndio atingiu um campo de aviação militar. A agência de notícias Tass informou que pelo menos quatro aviões de transporte Il-76 gigantes foram danificados, dois dos quais "explodiram em chamas".

Os ataques ocorreram no momento em que as autoridades de Kiev informaram que pelo menos duas pessoas foram mortas, durante o que consideram os ataques aéreos russos mais pesados na capital ucraniana nos últimos meses.

A Reuters capturou imagens de uma bola de fogo que caiu do céu à noite, perto de um supermercado, terminando em enorme explosão que clareou os blocos residenciais próximos.

Na Rússia, o governador de Pskov postou vídeo no Telegram mostrando um grande incêndio, com sons de sirenes e explosão. Outro vídeo divulgado mostrou sistemas antiaéreos em ação em torno da cidade, que fica a apenas 32 km a leste da fronteira da Rússia com a Estônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Moscou disse ter frustrado todos os ataques. Normalmente, a Rússia descreve todos os ataques de drones ucranianos como malsucedidos, independentemente dos danos no solo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia analisa de onde os drones foram lançados para evitar novos ataques. O presidente Vladimir Putin foi informado imediatamente.

Kiev confirmou que os aviões russos foram destruídos em Pskov, sem comentar a natureza do incidente. Geralmente evita comentar ataques em território dentro da Rússia, embora afirme que tem o direito de atingir alvos militares.

"Sim, quatro aviões de transporte IL-76 foram destruídos em Pskov, em um campo de aviação, eles não podem ser reparados. Além disso, outros (aeronaves) ficaram danificados, mas a informação está sendo verificada", disse à Reuters Andriy Yusov, porta-voz da agência militar GUR da Ucrânia.

Os aliados ocidentais da Ucrânia geralmente proíbem Kiev de usar as armas que fornecem para atacar a Rússia, mas dizem que Kiev tem o direito de realizar esses ataques com suas próprias armas.

A Rússia informou que os drones ucranianos tentaram atacar uma torre de TV na região de Bryansk. Não houve registro de vítimas. Moscou também afirmou que suas aeronaves destruíram quatro barcos ucranianos de ataque rápido, que transportavam até 50 paraquedistas no Mar Negro. A Reuters não pôde confirmar esse fato.

Os ataques à Rússia, nas últimas semanas, incluindo os repetidos drones no centro de Moscou, levaram a guerra para casa para muitos russos pela primeira vez, mesmo que os ucranianos tenham passado o último ano e meio em constante perigo devido aos bombardeios aéreos.

Moscou tem bombardeado as cidades ucranianas com mísseis de longo alcance e ataques de drones durante a guerra. Milhares de civis ucranianos foram mortos.

A Ucrânia informou que suas defesas aéreas abateram 28 mísseis russos e 15 dos 16 drones disparados durante a noite. Explosões soaram em Kiev, onde as autoridades disseram que os destroços caíram em quatro áreas, matando pelo menos duas pessoas.

