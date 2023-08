Incêndios no Canadá: mais de 20 mil moradores terão de deixar casas

Os 20 mil habitantes da cidade de Yellowknife, capital dos Territórios do Nordeste canadense, têm indicações para deixar suas casas até esta sexta-feira (18), porque um grande incêndio pode atingir a localidade no fim de semana. Nessa quarta-feira (16), o fogo estava a 17 quilômetros (km) da cidade. A maior operação de retirada dos moradores já começou por meio de transporte aéreo.

O Canadá enfrenta a pior temporada de incêndios florestais, com mais de mil focos ativos em todo o país. Nos Territórios do Noroeste existem 230. Já foi declarado estado de emergência na noite de terça-feira (15).

Os municípios de Fort Smith, K'atl'odeeche First Nation, Hay River, Enterprise e Jean Marie River têm ordens para a retirada dos moradores.

O ministro do Meio Ambiente da região, Shane Thompson, em entrevista ontem, que os incêndios "tomaram um rumo para pior" e agora representam "ameaça real" para Yellowknife, uma das maiores cidades do extremo norte do Canadá.

"Quero enfatizar que a cidade não está em perigo imediato", porém "sem chuva, é possível que [o fogo] atinja os arredores da cidade no fim de semana” alertou.

“A população se põe em risco, caso opte por ficar”, acrescentou Thompson.

Por isso, as autoridades alertam os 20 mil residentes de Yellowknife que se preparem para sair da cidade até as 18h de amanhã.

Hay River

Outro incêndio ameaça a comunidade de Hay River. As chamas avançaram 30 km em poucas horas por causa dos fortes ventos no início desta semana, fechando as duas únicas estradas que saem da cidade.

A estrada que sai de Hay River é "traiçoeira", disse o prefeito, Kandis Jameson. Alertou que as reservas de alimentos e de gasolina estão diminuindo no município. Os serviços de telefone e internet também caíram.

As equipes de emergência retiraram os moradores de Hay River, por ônibus e avião, na noite dessa quarta-feira, enquando o incêndio se aproximava.

"Hay River viu o incêndio ao sul do municipio aumentar, aproximando-se da cidade hoje", disse o oficial de informações sobre incêndios Mike Westwick. "Vimos o fogo muito ativo naquela área e avançava rapidamente".

Uma das famílias que foi retirada de Hay River contou que o para-choque do carro onde seguia com a família começou a derreter quando passaram perto das chamas.

Lisa Mundy relatou também que o para-brisa rachou e o carro encheu-se de fumaça. “Não conseguíamos ver nada - estávamos dirigindo no meio das brasas. [O meu filho de seis anos] dizia: 'Eu não quero morrer, mamãe'”.

Jameson estimou que cerca de 500 pessoas ainda permaneciam em Hay River, na terça-feira, apesar do aviso de evacuação da cidade divulgado no fim de semana. Foi confirmado que os 3 mil moradores restantes tinham sido retirados.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, informou que as Forças Armadas continuam mobilizadas para prestar ajuda aos Territórios do Noroeste.

A maioria das pessoas foi levada para o sul, para a província vizinha de Alberta, sem indicação de quando poderão voltar para casa.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.