Índia se prepara para acompanhar pouso planejado na Lua

A animação aumentou na Índia, nesta terça-feira (22), véspera do tão esperado pouso de uma nave na Lua, com orações pelo sucesso da missão, escolas convocando estudantes para assistir a uma transmissão ao vivo do evento e entusiastas do espaço organizando festas para comemorar.

A espaçonave Chandrayaan-3, da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês), está programada para pousar no pólo sul lunar nesta quarta-feira, dias após a falha de um veículo russo que tentava alcançar o mesmo feito.

O sucesso da missão fará com que a Índia seja o primeiro país a pousar no pólo sul lunar, uma região cujas crateras sombreadas contêm água congelada que poderia abastecer um eventual futuro assentamento.

Os estudantes de diversas regiões do país enviaram inúmeras mensagens desejando sorte à ISRO para um pouso bem-sucedido, disse a agência.

Em Gujarat, estado natal do primeiro-ministro Narendra Modi, o Conselho de Ciência e Tecnologia convidou mais de 2 mil estudantes “para testemunhar o momento histórico” numa grande exibição, disse o seu chefe, Narottam Sahoo.

O Ministério da Cultura do Estado onde fica a cidade oriental de Calcutá está organizando uma “Festa da Ciência” para celebrar a missão, pedindo às pessoas que “embarquem em uma emocionante aventura educacional” com uma transmissão ao vivo.

Cerimônias de oração hindu foram organizadas nas nas cidades de Mumbai e Varanasi para o sucesso da missão espacial.

Srikant Chunduri, empresário e fundador de um grupo de entusiastas do espaço chamado "Agnirva", disse que organizou uma "festa de observação" do pouso em um restaurante popular de Bengaluru.

“Se quisermos construir uma comunidade para entusiastas do espaço, (não há) nada mais importante do que essa aterrissagem para reunir as pessoas”, disse ele à Reuters.

A ISRO tem compartilhado atualizações regulares da missão por meio de postagens na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

(Por Nivedita Bhattacharjee, Saurabh Sharma, Subrata Nag Choudhury, Sumit Khanna e Sunil Kataria - Repórteres da Reuters)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.